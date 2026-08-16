T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/319 Esas

KARAR NO : 2026/421

Kamu Malına Zarar Verme, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve 18/06/2026 tarihli ilamı ile Kamu Malına Zarar Verme Suçundan 1 Yıl Hapis ve İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan 1 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılan İlham ve Fegane oğlu, 01/01/1984 Azerbeycan doğumlu, VUSAL MAMMADOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 2 haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 14.08.2026