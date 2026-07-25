T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/28 Esas

KARAR NO :2026/28

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 18/06/2026 tarihli ilamı ile TCK 204/1,62 maddesi gereğince CMK 231/5-6. maddesi gereğince şartları oluştuğundan, sanığın kabulü de dikkate alınarak takdiren sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,CMK 231/8. maddesi gereğince sanığın kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen Abdul Rahim ve Oğul Murad oğlu, 2001 afganistan doğumlu ABDUL MELİK TURKMEN'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/07/2026