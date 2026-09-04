T.C.İSTANBUL ANADOLU 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ISTANBUL ANADOLU 44. ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/528 ESAS

DAVALI : NERMIN UÇKANDavacı İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, AKIN ALTAN, FÜSUN ALTAN, İREM PEKER EYÜBOĞLU, NERMİN UÇKAN, OĞUZ PEKER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasında yapılan inceleme sonunda;

Mahkememizce davalılardan Nermin UÇKAN'a (Hacı Mehmet ve Nefise kızı, 01.09.1947 Arapkir doğumlu) çıkartılan tebligat ve yurt dışı tebligatlarının iade edilmesi ve yapılan adres araştırması neticesinde tebligata yarar adresinin tespit edilememesi ve son eski mernis adresinin OAK RIDGE/ TN /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ olması nedeniyle;

Dava dilekçesi; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4650 Sayılı Yasanın geçici 1.maddesine göre, 2942 Sayılı Yasanın mülga 17.maddesi çerçevesinde, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 981 ada, 113 parsel sayılı taşınmazın davalılara ait hisselerinin Belediyemiz lehine terkin edilmesine, Dava konusu taşınmazın tapu kaydında, haciz, ipotek, vakıf icaresi vb. takyidatlar, herhangi bir ayni hak ya da şerhler mevcut ise, tüm takyidatların kaldırılmasına, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

Hakkınızda açılan işbu dava dosyasının duruşması 25.11.2026 günü saat 11:20'ye bırakılmış olup, duruşmaya gelmediğiniz veya vekil ile temsi ettirilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği, dava dilekçesine karşı beyanda bulunmak üzere tarafınıza işbu ilanın tebliğinden itibaren 1 ay süre verildiği İHTAR ve İLAN OLUNUR.