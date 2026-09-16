T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/119 Esas

DAVALI AHMET YILDIZ- Yalınayak Mah. 102063 Sk. Erdoğan Apt Sitesi No: 9 İç Kapı No: 7 Toroslar/ Mersin

"Ahmet Yıldız'ın bankaya borcu olduğundan borçlarını ödememek ve malvarlığının haczedilmesini engellemek amacıyla Mersindeki taşınmazını 10/04/2025 tarihinde yakını Muhammet Kazım Yıldız'a devrettiği, bu devrin gerçek bir satış olmadığını ve alacaklılardan mal kaçırma amacı taşıyan muvazaalı bir işlem olduğunu"

"Ön incelemenin 12/11/2026 tarihinde saat 11:35'de yapılacağı"

İlanen tebliğ olunur.25/08/2026