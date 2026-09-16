T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 16.09.2026 00:01:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/119 Esas
DAVALI AHMET YILDIZ- Yalınayak Mah. 102063 Sk. Erdoğan Apt Sitesi No: 9 İç Kapı No: 7 Toroslar/ Mersin
"Ahmet Yıldız'ın bankaya borcu olduğundan borçlarını ödememek ve malvarlığının haczedilmesini engellemek amacıyla Mersindeki taşınmazını 10/04/2025 tarihinde yakını Muhammet Kazım Yıldız'a devrettiği, bu devrin gerçek bir satış olmadığını ve alacaklılardan mal kaçırma amacı taşıyan muvazaalı bir işlem olduğunu"
"Ön incelemenin 12/11/2026 tarihinde saat 11:35'de yapılacağı"
İlanen tebliğ olunur.25/08/2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02548673