T.C.İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1994 ESAS

DAVALI : NİMET DENİZ BAYAR Kurtköy Mah. Layık Sokak, Recep Ağa Konutları, 2. Etap Sitesi No:14/6 İç Kapı No:6 Pendik/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/12/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.