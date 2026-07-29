T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/407 Esas

KARAR NO : 2025/862

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2025 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince Yargılamanın Durmasına ilişkinkarar verilmiş ve Köksal ve İnci oğlu, 04/08/1992 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı UFUK ABAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstünde bir gazete ile genel kategoride yer alan bir internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.07.2026