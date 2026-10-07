T.C. İSTANBUL ANADOLU 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/1770 Esas

KARAR NO : 2025/1743

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 191/1, 53, 58 maddeleri gereğince 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Recep Basri ve Kadriye oğlu, 15/10/1968 İstanbul doğumlu, Trabzon, Sürmene, Çamburnu mah/köy nüfusuna kayıtlı Salih KURTULUŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde yasal yola başvurulamadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05.10.2026