T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/85 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/85 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.640.000,00 1 Taşıt 34HUJ893 Plakalı, 2023 ModelVOLKSWAGEN Marka , DNA419265 Motor No'lu , WV1ZZZ7H1RX020197 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1968cm3 , Rengi Sarı , Aracın GİB kayıt durum/Kullanım amacı: Panel Van (G.T.İ.P 87.03)- Ticari. Aracın mevcut hali ile fiili kullanım şekli : Yolcu Nakli Araç Kilometresi (Fiziki Tespit) : 112609

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:28 --------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:28 ---------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:28

30/07/2026 (İİK m.114/4)