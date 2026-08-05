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T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 5.08.2026 00:01:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/85 TLMT.

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/85 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.640.000,00

1

Taşıt

34HUJ893 Plakalı, 2023 ModelVOLKSWAGEN Marka , DNA419265 Motor No'lu , WV1ZZZ7H1RX020197 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1968cm3 , Rengi Sarı , Aracın GİB kayıt durum/Kullanım amacı: Panel Van (G.T.İ.P 87.03)- Ticari. Aracın mevcut hali ile fiili kullanım şekli : Yolcu Nakli Araç Kilometresi (Fiziki Tespit) : 112609

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:28

30/07/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02523874