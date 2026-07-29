T.C.İSTANBUL ANADOLU 89. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 89. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/56 Esas

KARAR NO : 2026/124

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2026 tarihli ilamı ile 1 Yıl 4 Ay 20 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılan Abdurrahman Toklucu ile ilgili olarak olayın MÜŞTEKİSİ OLAN SADILA OBİDOV Shovkat ve Melıke oğlu, 02/02/1998 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı SADILA OBIDOV tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve sanık tarafından verilen istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstünde bir gazete ile genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.07.2026