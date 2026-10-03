T.C. İSTANBUL ANADOLU(KAPATILAN) 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAK.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/361Esas

İLAN METNİ

Mahkememize ait 2024/361 Esas 2025/620 Karar sayılı ve 17/10/2025 tarihli ilamı ile sanık AKMARAL GURBANOVA hakkında Eşyayı, gümrük işemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak (teşebbüs) suçlarından 1 YIL 3 AY Tecilli Hapis Cezası ile 100,00.-TL. Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"