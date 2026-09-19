T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/31 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, TUĞLACI BAŞI Mahalle/Köy, 589 Ada, 176 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Feneryolu Mahallesi Mazhar Osman Sokak No: 20-22A, Kat: Zemin, Dükkan: 1 Kadıköy / İstanbul (589 Ada 176 No lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş 24 senelik 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 7 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında ortak kullanım alanları ve kapıcı dairesi, zemin katında 1 adet daire ve1 adet dükkan, 1. Normal katında 2 adet daire, 2. Normal katında 2 adet daire, 3. Normal katında 2 adet daire, 4. Normal katında 1 adet daire, 5.Normal katında 1 adet daire, 6. Normal katında 1 adet daire, 7. Normal katında 1 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ

Davaya konu 1 no lu dükkan nitelikli bağımsız bölüm binanın zemin katında konumlu olup keşif günü kapalı durumda olduğundan yerinde (sahada) hangi amaçla kullanıldığı tespit edilememiştir. Taşınmaz projesine göre dükkan bölümünden oluşmakta olup 48 m²kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın içerisine girilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Değerleme projesindeki alan üzerinden takdir edilmiştir.

Adresi : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Feneryolu Mah. Mazhar Osman Sok. No: 20-22A 1 Nolu Dükkan Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 48 m2

Arsa Payı :15/310

İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2026/31 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 24.04.2026 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-38354364-622.01-2922431 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi yazıya konu, Kadıköy-Feneryolu Mahallesi, 150 pafta, 589 ada, 176parsel; 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut Alanında ve yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. (irtifak (AT) 149 parselden mürur için iştiraki daimi hakkı vardır. Başlama tarih :01/01/1900 süre: )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:01 -------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:01 -------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:01

11/09/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.