T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/2193

KARAR NO : 2024/3007

İLAN

Davacı , Orman Genel Müdürlüğü ile Davalılar , Abdullah Hartamacı vd. arasında dairemizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davalılar Müzeyyen Bingöl, Ayşe Dönmez, Necat Akçam, Recep Aslan, Sürahi Dönmez, Aslan Ucunğan, Mehmet Akyol, Süleyman Açıkgöz, Birsen Duman, Cevat Tarlak, Orhan Pakdemir, Neriman Yurdagül tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalılara gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere;

1-GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2014/504 Esasve2022/20 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalı ve vekillerinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2-İstinaf eden dahili davalı Yusuf BİLEN tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Yusuf BİLEN'den alınarak Hazineye irad kaydına.

3-İstinaf eden dahili davalı Yusuf BİLEN tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

4-İstinaf eden davalı Erol Şahin tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Erol ŞAHİN'den alınarak Hazineye irad kaydına.

5-İstinaf eden davalı Erol ŞAHİN tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

6-İstinaf eden davalı Mustafa ERKÖSE tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Mustafa ERKÖSE'den alınarak Hazineye irad kaydına.

7-İstinaf eden davalı Mustafa ERKÖSE tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

8-İstinaf eden mirasçı Kadir APAYDIN tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Kadir APAYDIN'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

9-İstinaf eden mirasçı Kadir APAYDIN tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

10-İstinaf eden dahili Şükran Yılmaz tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Şükran YILMAZ'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

11-İstinaf eden Şükran YILMAZ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

12-İstinaf eden dahili Veysel ERDOĞAN tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Veysel ERDOĞAN'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

13-İstinaf eden Veysel ERDOĞAN tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

14-İstinaf eden dahili Meliha ÖZER tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Meliha ÖZER'den alınarak Hazineye irad kaydına.

15-İstinaf eden Meliha ÖZER tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

16-İstinaf eden dahili davalı Gönül ABUŞ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Gönül ABUŞ alınarak Hazineye irad kaydına.

17-İstinaf eden dahili davalı Gönül ABUŞ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

18-İstinaf eden Bahattin BULUTtarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Bahattin BULUT'tan alınarak Hazineye irad kaydına.

19-İstinaf eden Bahattin BULUT tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

20-İstinaf eden Medine ÖZER tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Medine ÖZER'den alınarak Hazineye irad kaydına.

21-İstinaf eden Medine ÖZER tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

22-İstinaf eden dahili davalı Hacer ABUŞ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Hacer ABUŞ'tan alınarak Hazineye irad kaydına.

23-İstinaf eden dahili davalı Hacer ABUŞ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

24-İstinaf eden davalı Ali AKKAŞ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Ali AKKAŞ'tan alınarak Hazineye irad kaydına.

25-İstinaf eden davalı Ali AKKAŞ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

26-İstinaf eden davalı Hüseyin AKDAĞ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Hüseyin AKDAĞ'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

27-İstinaf eden davalı Hüseyin AKDAĞ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

28-İstinaf eden dahili davalı Mehmet ABUŞ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Mehmet ABUŞ'tan alınarak Hazineye irad kaydına.

29-İstinaf eden dahili davalı Mehmet ABUŞ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

30-İstinaf eden dahili davalı Recep ABUŞ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf Recep ABUŞ alınarak Hazineye irad kaydına.

31-İstinaf eden dahili davalı Recep ABUŞ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

32-İstinaf eden Ali KAYA tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Ali KAYA'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

33-İstinaf eden Ali KAYA tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

34-İstinaf eden dahili davalı Ramazan ÖZCAN tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Ramazan ÖZCAN alınarak Hazineye irad kaydına.

35-İstinaf eden dahili davalı Ramazan ÖZCAN tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

36-İstinaf eden davalı Ahmet CANTÜRK tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Ahmet CANTÜRK alınarak Hazineye irad kaydına.

37-İstinaf eden davalı Ahmet CANTÜRK tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

38-İstinaf eden davalı Sabriye AYDIN tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Sabriye AYDIN'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

39-İstinaf eden davalı Sabriye AYDIN tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

40-İstinaf eden davalı Kadriye ÖZGÜR tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Kadriye ÖZGÜR alınarak Hazineye irad kaydına.

41-İstinaf eden davalı Kadriye ÖZGÜR tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

42-İstinaf eden davalı Bedriye AKARTÜRK tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Bedriye AKARTÜRK'ten alınarak Hazineye irad kaydına.

43-İstinaf eden davalı Bedriye AKARTÜRK tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

44-İstinaf eden davalı Hulusi MUMCU tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Hulusi MUMCU'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

45-İstinaf eden davalı Hulusi MUMCU tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

46-İstinaf eden davalı Oktay BAKLAÇ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Oktay BAKLAÇ alınarak Hazineye irad kaydına.

47-İstinaf eden davalı Oktay BAKLAÇ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

48-İstinaf eden davalı Necibe TOPRAK tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Necibe TOPRAK'tan alınarak Hazineye irad kaydına.

49-İstinaf eden davalı Necibe TOPRAK tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

50-İstinaf eden davalı Hüseyin DİKMENLİ tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Hüseyin DİKMENLİ'den alınarak Hazineye irad kaydına.

51-İstinaf eden davalı Hüseyin DİKMENLİ tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

52-İstinaf eden davalı Tahsin MUTLU tarafından yatırılması gereken 427,60TL İstinaf Karar Harcının eksik yatırılan 346,90TL 'sinin istinaf eden Tahsin MUTLU'dan alınarak Hazineye irad kaydına.

53-İstinaf eden davalı Tahsin MUTLU tarafından yatırılan 220,70TL başvuru harcının istinaf eden taraf üzerinde bırakılmasına,

54-Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333. Maddesi gereği yatıran tarafa iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 06/12/2024 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Davalılar Müzeyyen Bingöl, Ayşe Dönmez, Necat Akçam, Recep Aslan, Sürahi Dönmez, Aslan Ucunğan, Mehmet Akyol, Süleyman Açıkgöz, Birsen Duman, Cevat Tarlak, Orhan Pakdemir, Neriman Yurdagül'e İLANEN tebliğ olunur.