T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 43. HUKUK DAİRESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1815

KARAR NO: 2026/275

Davacı Orhan Gülses tarafından davalılar Egeyurt Lojistik Danışmanlık Kiralama İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi, Nihat Şeker ve Selim Yeşilyayla aleyhine açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının Dairemizde yapılan istinaf incelemesi sonunda;

Dairemizce verilen 19/02/2026 tarih 2022/1815 Esas 2026/275 Karar sayılı kararın davalı Selim Yeşilyayla 'ya tebliğ edilememesi nedeni ile ilanen tebliğine karar verilmekle; davalı Selim Yeşilyayla yönünden;

HÜKÜM:

Davanın davalı Selim Yeşilyayla yönünde feragat nedeniyle REDDİNE,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2(iki) hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiş olup teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2026