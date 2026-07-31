T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/166 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/166 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , KÜRKÇÜ BAŞI Mahalle/Mevki , 843 Ada No , 55 Parsel No ,192m2 Yüz Ölçümlü , Bir Depo ve Üç Dükkanı Olan Altı Katlı Kargir Apartmanı nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 20/334 Arsa Paylı , BODRUM KAT 1 NOLU '' Daire '' vasıflı Bağımsız Bölümün 1/6 hissesi niteliğindedir. Adresi: Aksaray Mahallesi, Küçük LangaCaddesi No 99 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 350.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:30

27/07/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.