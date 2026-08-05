T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/604 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/604 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi,Sağmalcılar Mahallesi, 4719 parsel nolu 158,64 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli Kat irtifakı kurulu ana taşınmazda;300/800 arsa paylı Zemin kat (1) nolu Bodrum katta deposu olan dükkan nitelikli taşınmazın tamamıdır.

Adres: Muratpaşa Mahallesi, Şehit Cihan Erkan Sok. No:13A Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 17.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:14 ------------------------------------------------------------------ Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:14 ----------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:14

31/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.