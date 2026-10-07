T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/49 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/49 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Maden Mah. 1660 Ada 1 Parsel, 456/18224 Arsa Pay/Payda, 4.556,09 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 1, B2, B3 Blok 4 Katlı C1, C2 Blok 3 Katlı Havuzu Olan Betonarme Bina ve Arsası, C2 Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan

Taşınmazın1/2 Hissesi.Adres: Maden Mahallesi, Saklıkent Sokak, Lotus Koru Evleri, C2 Blok, No: 1B,Zemin Kat, Daire: 2 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 12.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:36

01/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.