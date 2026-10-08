T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/662 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/662 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hamami Muhittin Mahallesi, 1874 ada 11 parsel sayılı, 226,75 m² yüzölçümlü10/160 arsa pay/payda, A.B Blok Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan B Blok, Zemin Kat, 3 nolu Dükkan nitelikli ve 10/160 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1(TAM) hissesidir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:39 -------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:39 --------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:39

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.