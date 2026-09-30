T.C. İZMİR 10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/634 Esas

KARAR NO : 2026/348 Karar

DAVALI : Cemil ŞİMŞEK - 01/01/1995 doğumlu, İbrahim ve Kadriye oğlu, 11492562730 T.C Kimlik numaralı.

İ L A N

Davacı Türkan Şimşek tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında tebligatların tarafınıza ilanen tebliğ yolu ile tebliğ edildiği ve yapılan yargılama neticesinde karar verildiği, mahkememizin 11/06/2026 tarih, 2024/634-2026/348 Esas-Karar sayılı kararının da tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

2-Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Dallıağaç Mahallesi, cilt no:25, hane no:28'de nüfusa kayıtlı olan, Behzat ve Güzide'den olma, Karşıyaka 17/07/1999 doğumlu, 50593243742 T.C. kimlik numaralı, davacı Türkan ŞİMŞEK ile aynı yerde nüfusa kayıtlı olan, İbrahim ve Kadriye'den olma, 01/01/1995 doğumlu, 11492562730 T.C.kimlik numaralı, davalı Cemil ŞİMŞEK'in TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

3-Tarafların müşterek çocukları Konak 09/05/2019 doğumlu, 45970410336 T.C. kimlik numaralı, Ayten Şimşek'in velayetinin davacı anneye verilmesine,

4-Müşterek çocuk için karar kesinleştikten sonra geçerli olmak üzere aylık 3.500 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Velayet kendisine verilmeyen davalı baba ile küçüğün her ayın 1. ve 3. hafta sonu Cumartesi günü saat 10:00'dan aynı gün saat 16:00'a kadar, dini bayramların ikinci günü saat 10:00'dan aynı gün saat 16:00'a kadar, her yıl 1 Ağustos günü saat 10:00'dan, 10 Ağustos saat 16:00 arasına kadar şahsi münasebet tesisine,

6-Medeni Kanunun 353. Maddesi gereğince çocuğun velayeti kendisine verilen eşin kararın kesinleşmesinden itibaren30 gün içinde çocuğun mal varlığını gösterir bir defteri mahkememize ibraz etmesine, mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri mahkememize bildirmek zorunda olduğunun ihtar edilmesine (ihtar edildi)

7-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden alınmayan 427,60 TL başvurma harcı ve 732 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.159,60 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suç üstü ödeneğinden karşılanan 630 TL tebligat gideri, 30 TL e-tebligat gideri ve 53.330,40 TL ilanen tebligat masrafı olmak üzere toplam 53.990,40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

9-Davacı taraf davayı vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair, davalı tarafın yokluğunda, davacı vekilinin ve davacı asilin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2026