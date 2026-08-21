T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/391 Esas - 2025/427 Karar

Davacı TEİAŞ tarafından açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : ''...a-)Davacının davasının KABULÜ ile, İzmir ili, Bornova illçesi, Erzene Mah., 135 ada 236 parsel sayılı 146,31 m2taşınmazın tapu kaydının İPTALİ ile her türlü şerh ve takyidatlardan ari olarak davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına Direk Yeri olarak tapuya kayıt ve tesciline,

2-Davaya konu taşınmazın kamulaştırılan kısımların kamulaştırma bedelinin 481.850,33 TL olarak TESPİTİNE, davalılara tapuda gösterilen hisseleri oranında dava tarihinden karar tarihi olan 25/12/2025 tarihine kadar yatırılan kamulaştırma bedelinin işlemiş faizinin davacı idareden alınarak davalılara ödenmesine, '' Dair ... tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 25/12/2025 tarihinde verilen karar ile davacı vekilinin 21/01/2026 tarihinde tespit edilen bedelin yüksekliğinden bahisle istinaf talebinde bulunduğu 7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Şahinler Oto. Tic. AŞ ve davalı ASLI GÜNGÖR'e tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu davalının tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği ve istinaf dilekçesine cevap verebileceği ilanen tebliğ olunur. 23/07/2026