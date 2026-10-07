T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/591 Esas -2026/137 Karar

Davacılar Tansu Kurun vd. Tarafından davalılar Tolga Benyamin Kayıcan aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :''Davacıların davasının KABULÜ ile; davaya konu İzmir ili, Bornova İlçesi , Ergene Mahallesi, Döşemealtı mevkii, 3066 Ada,39 Parselde kayıtlı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacılar adına 1/2 oranında ayrı ayrı TESCİLİNE, ''

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 12/03/2026 tarihinde verilen karar7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Tolga Benyamin Kayıcan'a tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu davalının tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 24/09/2026