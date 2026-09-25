T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/445 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Payamlı Mahallesi

ADA NO : 1075

PARSEL NO : 6

MALİKİN ADI VE SOYADI : NURAN AKMAN-15518380506 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 numaralı karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/445 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026