T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 25.09.2026 00:01:00
T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/445 Esas
ESAS NO : 2026/445 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Payamlı Mahallesi
ADA NO : 1075
PARSEL NO : 6
MALİKİN ADI VE SOYADI : NURAN AKMAN-15518380506 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 numaralı karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/445 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02554224