T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/438 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Küçükkaya mahallesi

ADA NO : 1939

PARSEL NO : 108

MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT DAĞCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 sayılı kamulaştırma ilanı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/438 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026