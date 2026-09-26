T.C.İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/438 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Küçükkaya mahallesi
ADA NO : 1939
PARSEL NO : 108
MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT DAĞCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 sayılı kamulaştırma ilanı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/438 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026