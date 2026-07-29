T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/171 Esas 07.05.2026

Konu : Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Bekir ve Fatma kızı 18889162474 T.C kimlik numaralı Şerife ONGUN'un babası Bekir ve annesi Fatma'nın mirasçılarının mahkememize başvurmaları gerektiği, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde mirasçılıklarını kanıtlayan kayıt ve belgeler ile mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın maliye hazinesine geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.