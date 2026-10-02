T.C. İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/59

Mahkememizde görülmekte olan ''İzmir, Buca, Kaynaklar Mahallesi, 1736 parsel 22 pafta, 8160 m² taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların davacı Ali Rıza ERDOĞAN'a ait olduğunun tespiti'' davasında, davalılar Myriam HADDAD, Nathalie BOUCHARBAT, Thierry BOUCHARBAT adına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; belirtilen duruşma gün: 03/11/2026 ve saat: 11:10 saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde HMK' nun 147 maddeleri gereğince yokluğunuzda duruşmaya, tahkikat ve yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebliğ olunur. Tensip zaptı eklidir.