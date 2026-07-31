T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/1096 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1096 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Güzelbahçe İlçe, KAHRAMANDERE Mahalle/Köy, 1625 Ada, 1 Parsel, 28 Nolu Bağımsız Bölüm .
Adresi : Kahramandere Mah. 764 Sok. No:4/28 Güzelbahçe/İzmir
Yüzölçümü : 16.181,56 m2
Arsa Payı : 44/1936
Kıymeti : 16.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 15:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.