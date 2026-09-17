T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/220 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/220 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7521 Ada, 1 Parsel, 85 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlıSatışa konu taşınmaz 8. Kat, 85 bağımsız bölüm numaralı (ara kat) mesken,

Adresi :Kuruçeşme Mahallesi, 205/53Sokak, No: 19, Kat: 8, Daire: 85 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.450,00 m²

Arsa Payı : 52/4784

İmar Durumu : Değerlemeye konu taşınmazın konut alanında kaldığı, TAKS:0,40 KAKS: 1,60 Hmax:12,80 imar izni bulunduğu, riskli alan ilan edilen bölge içerisinde yer almadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : Beyan:5495 M² fazlalık 21/01/1930 Tarih 78 Sayılı yazı ile Def. Toprak İskan Md. Bildirilmiştir.

Diğer : Beyan: Yönetim planı 02/03/2015

Diğer : Beyan: 3194 Sayılı Kanunun 32.Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 12:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7521 Ada, 1 Parsel, 86 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı Satışa konu taşınmaz 8. Kat, 86 bağımsız bölüm numaralı (ara kat) mesken

Adresi :Kuruçeşme Mahallesi, 205/53Sokak, No: 19, Kat: 8, Daire: 86Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.450,00 m²

Arsa Payı : 52/4784

İmar Durumu : Değerlemeye konu taşınmazın konut alanında kaldığı, TAKS:0,40 KAKS: 1,60 Hmax:12,80 imar izni bulunduğu, riskli alan ilan edilen bölge içerisinde yer almadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : beyan: Yönetim Planı 02/03/2015

Diğer : beyan: 3194 Sayılı kanunun 32.Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır.

Diğer : beyan: 5495 M"fazlalık 21/01/1960 Tarih 78 Sayılı Yazı ile Def. Toprak skan Md. Bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçe, Tınaztepe Mahallesi, 7521 Ada, 1 Parsel, 45 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı Satışa konu taşınmaz4. Kat, 45 bağımsız bölüm numaralı (ara kat) mesken,

Adresi : Kuruçeşme Mahallesi, 205/53 Sokak, No: 19, Kat:4, Daire: 45 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.450,00 m²

Arsa Payı : 52/4784

İmar Durumu : Değerlemeye konu taşınmazın konut alanında kaldığı, TAKS:0,40 KAKS: 1,60 Hmax:12,80 imar izni bulunduğu, riskli alan ilan edilen bölge içerisinde yer almadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : Beyan :5495 M² fazlalık 21/01/1960 tarih 78 sayılı yazı ile Def. Toprak İskan Md. Bildirmiştir.

Diğer : Beyan :yönetim planı 02/03/2015

Diğer : Beyan : 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 15:00

09/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.