T.C.KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 24.07.2026 00:01:00
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/249 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Yenigün Köyü 120 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememize dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14.07.2026
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