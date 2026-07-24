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T.C.KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 24.07.2026 00:01:00

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/249 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Yenigün Köyü 120 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14.07.2026

#ilangovtr BASIN NO: ILN02515884