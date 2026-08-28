T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/247 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz taşınmaz tescil davası duruşma ara kararı uyarıca ilana karar verilmiş olup, Davaya konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Fituşağı mahallesine kain A(A1-A2) harfi ile gösterilen kısım,Batısı Dere, Kuzeyi Kara Çay , Doğusu Mahalle Yolu ve Güneyi 117 ada 1 Parselde bulunan tarla vasıflı taşınmaz 1979 yılından bu yana nizasız ve fasılsız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğunu ve imar ihya etmek suretiyle kullandığından bahisle taşınmazın davacı Hatice TARAMAN (25441902546) adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı : 2024/247 Esas dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği İLANEN DUYURULUR.