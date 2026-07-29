T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/30 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALI :1-Naki Koçkaya (Mustafa ve Çiçek oğlu, 11/04/1976 doğumlu)

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmamanız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Sivas İl Özel İdaresi vekili dava dilekçesinde özetle; Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 134 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesine, Taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline, Kararın Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine, Tapu kaydında takyidat bulunması halinde bedele yansıtılmasına, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine yükletilmesin talep etmiştir.

Fen bilirkişi raporunda özetle; davaya konu taşınmazın tamamı Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline yönelik talep edilen kısımdır.

Bilirkişi heyeti raporunda özetle; Taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, toplam kamulaştırma bedelinin 188.333,82 TL olduğu belirtilmiştir.

Duruşma Günü: 18/09/2026 günü saat: 10:10'da "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.10.07.2026