T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/212 Esas

Aşağıda Mahkememizin dosya esas numaraları, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı Kangal Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliiçin mahkememizde dava açılmıştır.

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Kangal Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın14. maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

Açılacak davalarda husumetin Kangal Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği,

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmasının 02/12/2026 tarihinde saat 09:50'den itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 30/07/2026

Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Zafer Mah. 163 ada 2 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

EŞREF KOÇAK