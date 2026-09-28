T.C. KANGAL SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KANGAL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/286 Esas

KARAR NO : 2024/340

Davacılar GÜLENDAM ÇINAR tarafından Abdullah Garip Çınar, Meryem Demet Çınar, Erdal Çınar ve diğer hissedarlar aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE

2- Sivas ili Kangal ilçesi Sivas ili Kangal İlçesi Karanlık Köyü 101 ada 58 parsel, 104 ada 1 parsel, 104 ada 3 parsel, 104 ada 12 parsel, 110 ada 44 parsel, 139 ada 32, 139 ada 43 parsel, 139 ada 44 parsel, 139 ada 53 parsel, 151 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar yönünden açılan davanın KABULÜ ile, taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Satışın, taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTIRMA YOLU ile yapılmasına

Karar verilmiş olup davalılardan Abdullah Garip Çınar, Meryem Demet Çınar, Erdal Çınar'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/01/2026