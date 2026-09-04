T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2025/584 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/584 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : BURSA İl , KARACABEY İlçe , KEŞLİK Mahalle/Mevki , Güllük Obayeri Mevkii , 1449 Ada No , 19 Parsel No , 26.909,68 Yüz Ölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tamamı ......Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Parselin asfalt yol ile arasında yaklaşık 1,5m ile 2,0m arasında değişen kot farkı vardır. Parselin asfalt yola yaklaşık 450 m uzunluğunda bir cephesi vardır. Bu da parselin değerini pozitif yönde etkilemektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Zeytin gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

Kıymeti : 20.465.163,20 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.