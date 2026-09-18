T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/276
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 11/12/2026günü saat: 09.00 'dır.
|
DOSYA NO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|
CİNSİ
|
2026/276
|
Karaman İli Merkez ilçesi Yeşildere köyü
|
455
|
3
|
Ahmet Kamil Koçak
|
3.041,56 m2 irtifak
|
Tarla
|
2026/277
|
Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü
|
437
|
5
|
İsmail Tunçel
|
1.952,08 m2 irtifak
|
Tarla
|
2026/278
|
Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü
|
430
|
11
|
Şerife Yüksel
|
2.378,56 m2 irtifak
|
Tarla
|
2026/279
|
Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü
|
401
|
9
|
Bulut Harita İnş. Turizm San. Ve Tic. Lmt. Şti.
|
132,25 m2 mülkiyet
4.466,97
|
Tarla
|
2026/280
|
Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü
|
398
|
30
|
Faruk Özel
|
148,84 m2 mülkiyet
3.767,28 m2 irtifak
|
Tarla
|
2026/281
|
Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü
|
398
|
22
|
Ülkay Gümüştaş
Mustafa Gümüştaş
|
118,81 mülkiyet,
816,48 m2 irtifak
|
Tarla
|
2026/282
|
Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü
|
374
|
17
|
İbrahim Akkul
|
2.058,78 m2 irtifak
|
Tarla
|
2026/284
|
Karaman ili Merkez ilçesi Selerek köyü
|
281
|
1
|
Şevket İçel
|
3.924,23 m2 irtifak
|
Tarla
|
2026/285
|
Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis mahallesi
|
916
|
92
|
Ali Karagöz
Şerife Karaman
|
8,28 m2 mülkiyet, 2.115,54 m2 irtifak
|
Tarla
1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.