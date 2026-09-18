T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/276

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 11/12/2026günü saat: 09.00 'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2026/276 Karaman İli Merkez ilçesi Yeşildere köyü 455 3 Ahmet Kamil Koçak 3.041,56 m2 irtifak Tarla 2026/277 Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü 437 5 İsmail Tunçel 1.952,08 m2 irtifak Tarla

2026/278 Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü 430 11 Şerife Yüksel 2.378,56 m2 irtifak Tarla 2026/279 Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü 401 9 Bulut Harita İnş. Turizm San. Ve Tic. Lmt. Şti. 132,25 m2 mülkiyet 4.466,97 Tarla 2026/280 Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü 398 30 Faruk Özel 148,84 m2 mülkiyet 3.767,28 m2 irtifak Tarla

2026/281 Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü 398 22 Ülkay Gümüştaş Mustafa Gümüştaş 118,81 mülkiyet, 816,48 m2 irtifak Tarla 2026/282 Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü 374 17 İbrahim Akkul 2.058,78 m2 irtifak Tarla 2026/284 Karaman ili Merkez ilçesi Selerek köyü 281 1 Şevket İçel 3.924,23 m2 irtifak Tarla 2026/285 Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis mahallesi 916 92 Ali Karagöz Şerife Karaman 8,28 m2 mülkiyet, 2.115,54 m2 irtifak Tarla

1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.