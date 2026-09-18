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T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 18.09.2026 00:01:00

T.C. KARAMAN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/276

 

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 11/12/2026günü saat: 09.00 'dır.

 

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN m²

CİNSİ

2026/276

Karaman İli Merkez ilçesi Yeşildere köyü

455

3

Ahmet Kamil Koçak

3.041,56 m2 irtifak

Tarla

2026/277

Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü

437

5

İsmail Tunçel

1.952,08 m2 irtifak

Tarla

2026/278

Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü

430

11

Şerife Yüksel

2.378,56 m2 irtifak

Tarla

2026/279

Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü

401

9

Bulut Harita İnş. Turizm San. Ve Tic. Lmt. Şti.

132,25 m2 mülkiyet

4.466,97

Tarla

2026/280

Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü

398

30

Faruk Özel

148,84 m2 mülkiyet

3.767,28 m2 irtifak

Tarla

2026/281

Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü

398

22

Ülkay Gümüştaş

Mustafa Gümüştaş

118,81 mülkiyet,

816,48 m2 irtifak

Tarla

2026/282

Karaman ili Merkez ilçesi Yeşildere köyü

374

17

İbrahim Akkul

2.058,78 m2 irtifak

Tarla

2026/284

Karaman ili Merkez ilçesi Selerek köyü

281

1

Şevket İçel

3.924,23 m2 irtifak

Tarla

2026/285

Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis mahallesi

916

92

Ali Karagöz

Şerife Karaman

8,28 m2 mülkiyet, 2.115,54 m2 irtifak

Tarla

 

1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02550253