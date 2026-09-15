T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/248 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 17/11/2026günü saat: 09.00 'dır.
|
DOSYANO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|
CİNSİ
|
2026/248
|
Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü
|
578
|
7
|
VESİLE KABA
NURETTİN KABA
CELALETTİN KABA
ŞERAFETTİN KABA
HATİCE KABA
|
134,56 m2 mülkiyet
5454,12 m2 irtifak
|
TARLA/
|
2026/249
|
Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü
|
647
|
4
|
AHMET TÜRKTAŞ
|
142,76 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/250
|
- Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü
- Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü
|
599
582
|
6
8
|
DURAN BİÇER
|
136,89 m2 mülkiyet,
7792,38 m2 irtifak,
7936,71 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/261
|
- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
374
|
12
|
AHMET DOĞAN
ALİ TUNÇ DOĞAN
ATALAY UYSAL
AYŞE DOĞAN
AYŞE DOĞAN
BİROL UYSAL
EYUP DOĞAN
FATMA ASLANDAĞ
FATMA ÖZDERE
FİKRİYE ÜNLÜER
GÜLAY DOĞAN
HÜSEYİN DOĞAN
KÜBRA DOĞAN
MAİDE DENİZ
MUALLA ÇINAR
MUSTAFA DOĞAN
RAMAZAN DOĞAN
RAMAZAN UYSAL
RUHŞEN UĞURASLAN
SÜLEYMAN DOĞAN
TUNA DENİZ
ÜMMÜYE SEZER
|
125,44 m2 mülkiyet
3523.59 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/262
|
- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
437
|
8
|
HAFİZE ÜNDEMİR
|
39,30 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/263
|
- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
430
|
12
|
MEVLÜT GÜNDOĞDU
|
146,41 m2 mülkiyet
3454.72 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/264
|
- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
401
|
7
|
ÖMER DİK
İSMAİL DİK
HASAN HÜSEYİN DİK
|
3005,82 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/265
|
Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
398
|
28
|
KÜBRA DOĞAN
AYŞE DOĞAN
FATMA ÖZDERE
EYÜP DOĞAN
GÜLAY DOĞAN
ALİ TUNÇ DOĞAN
RUHŞEN UĞURASLAN
FATMA ASLANDAĞ
RAMAZAN UYSAL
ATALAY UYSAL
BİROL UYSAL
|
868,66 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/266
|
Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
377
|
14
|
ALİME ÖZYÜREK
AYŞE GÜMÜŞTAŞ
DEFNE CELAL
EMİNDUDU OĞUZÇAN
EMİNE HANIM ARMAĞAN
ERKAN CELAL
HATİCE ÇALIMLI
HAVVA CELAL
HAVVAHANIM GÖKDOĞAN
HÜRİYE CELAL
HÜSEYİN CELAL
İBRAHİM CELAL
İREM CELAL
KAMİL CELAL
KAMİL CELAL
MAKBULE KARAYUMAK
MEDİNE TAŞKIN
MERAL GÜNDOĞAN CELAL
MUHAMMED MÜCTEBA CELAL
MUHAMMET EMİN KAYA
MÜNEVVER CELAL
NİHAL CELAL BOUSNAK
RAZİYE CELAL
RUMEYSA ŞERİFE ÖZKAN
SABRİ CEMİL KAYA
SALİH CELAL
SÜLEYMAN CELAL
YASİN ABDÜLMACİT CELAL
ZEKERİYA CELAL
ZEKERİYA GÖZEL
|
168,91 m2 mülkiyet
917,01 m2 irtifak
|
|
2026/267
|
Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
377
|
13
|
GÖKHAN TUĞLU
|
35,58 m2 mülkiyet
121,35 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/268
|
-Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü -Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü
|
373
373
|
1
2
|
ATALAY AKDAĞ
|
2823,63 m2 irtifak
621,64 m2 irtifak
|
TARLA
|
2026/269
|
Karaman ili MerkezSelerekmahallesi/köyü
|
144
|
30
|
DURU ÇİFTLİK ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ
|
247,39m2 mülkiyet
11515,63 m2 irtifak
|
TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.