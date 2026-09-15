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T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 15.09.2026 00:01:00

T.C.

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/248 Esas

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 17/11/2026günü saat: 09.00 'dır.

 

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN m²

CİNSİ

2026/248

Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü

578

7

VESİLE KABA

NURETTİN KABA

CELALETTİN KABA

ŞERAFETTİN KABA

HATİCE KABA

134,56 m2 mülkiyet

5454,12 m2 irtifak

TARLA/

2026/249

Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü

647

4

AHMET TÜRKTAŞ

142,76 m2 irtifak

TARLA

2026/250

- Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü

- Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü

599

582

6

8

DURAN BİÇER

136,89 m2 mülkiyet,

7792,38 m2 irtifak,

7936,71 m2 irtifak

TARLA

2026/261

- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

374

12

AHMET DOĞAN

ALİ TUNÇ DOĞAN

ATALAY UYSAL

AYŞE DOĞAN

AYŞE DOĞAN

BİROL UYSAL

EYUP DOĞAN

FATMA ASLANDAĞ

FATMA ÖZDERE

FİKRİYE ÜNLÜER

GÜLAY DOĞAN

HÜSEYİN DOĞAN

KÜBRA DOĞAN

MAİDE DENİZ

MUALLA ÇINAR

MUSTAFA DOĞAN

RAMAZAN DOĞAN

RAMAZAN UYSAL

RUHŞEN UĞURASLAN

SÜLEYMAN DOĞAN

TUNA DENİZ

ÜMMÜYE SEZER

125,44 m2 mülkiyet

3523.59 m2 irtifak

TARLA

2026/262

- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

437

8

HAFİZE ÜNDEMİR

39,30 m2 irtifak

TARLA

2026/263

- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

430

12

MEVLÜT GÜNDOĞDU

146,41 m2 mülkiyet

3454.72 m2 irtifak

TARLA

2026/264

- Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

401

7

ÖMER DİK

İSMAİL DİK

HASAN HÜSEYİN DİK

3005,82 m2 irtifak

TARLA

2026/265

Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

398

28

KÜBRA DOĞAN

AYŞE DOĞAN

FATMA ÖZDERE

EYÜP DOĞAN

GÜLAY DOĞAN

ALİ TUNÇ DOĞAN

RUHŞEN UĞURASLAN

FATMA ASLANDAĞ

RAMAZAN UYSAL

ATALAY UYSAL

BİROL UYSAL

868,66 m2 irtifak

TARLA

2026/266

Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

377

14

ALİME ÖZYÜREK

AYŞE GÜMÜŞTAŞ

DEFNE CELAL

EMİNDUDU OĞUZÇAN

EMİNE HANIM ARMAĞAN

ERKAN CELAL

HATİCE ÇALIMLI

HAVVA CELAL

HAVVAHANIM GÖKDOĞAN

HÜRİYE CELAL

HÜSEYİN CELAL

İBRAHİM CELAL

İREM CELAL

KAMİL CELAL

KAMİL CELAL

MAKBULE KARAYUMAK

MEDİNE TAŞKIN

MERAL GÜNDOĞAN CELAL

MUHAMMED MÜCTEBA CELAL

MUHAMMET EMİN KAYA

MÜNEVVER CELAL

NİHAL CELAL BOUSNAK

RAZİYE CELAL

RUMEYSA ŞERİFE ÖZKAN

SABRİ CEMİL KAYA

SALİH CELAL

SÜLEYMAN CELAL

YASİN ABDÜLMACİT CELAL

ZEKERİYA CELAL

ZEKERİYA GÖZEL

168,91 m2 mülkiyet

917,01 m2 irtifak

 

2026/267

Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

377

13

GÖKHAN TUĞLU

35,58 m2 mülkiyet

121,35 m2 irtifak

TARLA

2026/268

-Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü -Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü

373

373

1

2

ATALAY AKDAĞ

2823,63 m2 irtifak

621,64 m2 irtifak

TARLA

2026/269

Karaman ili MerkezSelerekmahallesi/köyü

144

30

DURU ÇİFTLİK ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ

247,39m2 mülkiyet

11515,63 m2 irtifak

TARLA

 

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02545813