T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/248 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 17/11/2026günü saat: 09.00 'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2026/248 Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü 578 7 VESİLE KABA NURETTİN KABA CELALETTİN KABA ŞERAFETTİN KABA HATİCE KABA 134,56 m2 mülkiyet 5454,12 m2 irtifak TARLA/ 2026/249 Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü 647 4 AHMET TÜRKTAŞ 142,76 m2 irtifak TARLA 2026/250 - Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü - Karaman ili MerkezSudurağı mahallesi/köyü 599 582 6 8 DURAN BİÇER 136,89 m2 mülkiyet, 7792,38 m2 irtifak, 7936,71 m2 irtifak TARLA 2026/261 - Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 374 12 AHMET DOĞAN ALİ TUNÇ DOĞAN ATALAY UYSAL AYŞE DOĞAN AYŞE DOĞAN BİROL UYSAL EYUP DOĞAN FATMA ASLANDAĞ FATMA ÖZDERE FİKRİYE ÜNLÜER GÜLAY DOĞAN HÜSEYİN DOĞAN KÜBRA DOĞAN MAİDE DENİZ MUALLA ÇINAR MUSTAFA DOĞAN RAMAZAN DOĞAN RAMAZAN UYSAL RUHŞEN UĞURASLAN SÜLEYMAN DOĞAN TUNA DENİZ ÜMMÜYE SEZER 125,44 m2 mülkiyet 3523.59 m2 irtifak TARLA 2026/262 - Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 437 8 HAFİZE ÜNDEMİR 39,30 m2 irtifak TARLA 2026/263 - Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 430 12 MEVLÜT GÜNDOĞDU 146,41 m2 mülkiyet 3454.72 m2 irtifak TARLA 2026/264 - Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 401 7 ÖMER DİK İSMAİL DİK HASAN HÜSEYİN DİK 3005,82 m2 irtifak TARLA 2026/265 Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 398 28 KÜBRA DOĞAN AYŞE DOĞAN FATMA ÖZDERE EYÜP DOĞAN GÜLAY DOĞAN ALİ TUNÇ DOĞAN RUHŞEN UĞURASLAN FATMA ASLANDAĞ RAMAZAN UYSAL ATALAY UYSAL BİROL UYSAL 868,66 m2 irtifak TARLA 2026/266 Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 377 14 ALİME ÖZYÜREK AYŞE GÜMÜŞTAŞ DEFNE CELAL EMİNDUDU OĞUZÇAN EMİNE HANIM ARMAĞAN ERKAN CELAL HATİCE ÇALIMLI HAVVA CELAL HAVVAHANIM GÖKDOĞAN HÜRİYE CELAL HÜSEYİN CELAL İBRAHİM CELAL İREM CELAL KAMİL CELAL KAMİL CELAL MAKBULE KARAYUMAK MEDİNE TAŞKIN MERAL GÜNDOĞAN CELAL MUHAMMED MÜCTEBA CELAL MUHAMMET EMİN KAYA MÜNEVVER CELAL NİHAL CELAL BOUSNAK RAZİYE CELAL RUMEYSA ŞERİFE ÖZKAN SABRİ CEMİL KAYA SALİH CELAL SÜLEYMAN CELAL YASİN ABDÜLMACİT CELAL ZEKERİYA CELAL ZEKERİYA GÖZEL 168,91 m2 mülkiyet 917,01 m2 irtifak 2026/267 Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 377 13 GÖKHAN TUĞLU 35,58 m2 mülkiyet 121,35 m2 irtifak TARLA 2026/268 -Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü -Karaman ili MerkezYeşilderemahallesi/köyü 373 373 1 2 ATALAY AKDAĞ 2823,63 m2 irtifak 621,64 m2 irtifak TARLA 2026/269 Karaman ili MerkezSelerekmahallesi/köyü 144 30 DURU ÇİFTLİK ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ 247,39m2 mülkiyet 11515,63 m2 irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.