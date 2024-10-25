T. C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/325 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Geyikli Köyü
ADA NO : 123
PARSEL NO : 27
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 698,58
MALİKİN ADI VE SOYADI : Muzaffer Geyikli
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/325 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02108676