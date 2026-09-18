T.C. KAYSERİ 1. İŞ MAHKEMESİ

Sayı :2021/256 Esas

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Davacı, KAMİL KÖSEOĞLU ile Davalı , FATMA YALIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasından 21/01/2025 tarihinde 2025/16 sayılı kararı ileDavanın kabulü ile,Kurum işleminin iptaline, davacı aleyhine tahakkuk eden prim borcu gecikme zammı ve cezasının iptaline, davacı işveren yanında Fatma Yalın isimli kişinin işçi olarak çalışmadığının tespitine, Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, Davacı tarafça dava açılışta yatırılan 24,30 TL peşin harç ile 24,30 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 48,60 TL harç ile ; Davanın 24/09/2019 tarihli duruşmada HMK 150.maddeye göre müracaata bırakıldığı ve 1 aylık sürede açılmadığından yeniden peşin harç ve başvurma harcı alındığı anlaşılmakla davacıdan alınan 44,40TL peşin harç ile 44,40 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 88,80 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, Karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT göre30.000,0TL vekalet ücretinin davalı kurumdan alınarak davacı tarafa ödenmesine. davacı tarafından bozma kararı öncesi ve sonrası yapılan 14.907,0 TL yargılama giderinin davalı kurumdan alınarak davacı tarafa ödenmesine. davalı kurum tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına. Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine, Dair; Davacı vekili ile davalı kurum vekilinin yüzüne karşı, dahili davalının yokluğunda tebliğden itibaren 2 hafta içinde temyiz süresiiçinde,Yargıtay yolu açık olmak üzere şeklinde karar verildiği, dahili davalı Fatma Yalın yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından, davalı Fatma Yalın adına gerekçeli karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.01/04/2026