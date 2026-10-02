T.C. KAYSERİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAYSERİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2021/1690

KARAR NO : 2022/541

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/03/2022 tarihli ilamı 125/1 maddesi gereğince 1500 TL ADLİ PARA cezasına ilişkin 17.03.2026 tarihli AYNEN İNFAZINA yönelikek karar, Muhammed ve Hafize oğlu, 01/01/1992 Halep doğumlu BASIL EBUŞEYH' tüm aramalara rağmen kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.09.2026