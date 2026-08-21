T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ

Sayı :2026/1131 Esas 03.08.2026

Davacı, AHMET EFE YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalılar, CAFER OKUR, FARUK OKUR, FATİH OKUR, NURDAN OKUR, ZÜLBİYE OKUR arasında görülmekte olan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Dairemizin 08/07/2026 tarihli ve 2026/1131 Esas 2026/1216 Karar sayılı ilamı ile "Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, Kayseri 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 26/06/2025 tarih 2024/577 Esas 2025/325 Karar sayılı kararının HMK'nun 353/1-b-2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA ve Davacının istihkak davasının kabulü ile, İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğünün 2024/273 Talimat sayılı dosyasından 05/11/2024 tarihinde yapılan mahcuzlara ilişkin haczin KALDIRILMASINA, yasal düzenlemesi bulunmadığından davacının tazminat talebinin reddine," dair verilen karara karşı Davalı Denge Varlık Yönetim Aş. Vekilinin 31/07/2026 tarihli dilekçesi ile Temyiz başvurusunda bulunduğu anlaşılmakla,1-İlk derece mahkemesince yapılan tüm araştırmalara ve usuli işlemlere rağmen açık adresi tespit edilemeyen, Cafer ve Zülbiye kızı 26/06/1983 doğumlu davalı Nurdan Okur'adairemizce verilen " Davacının istihkak davasının kabulü ile, İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğünün 2024/273 Talimat sayılı dosyasından 05/11/2024 tarihinde yapılan mahcuzlara ilişkin haczin KALDIRILMASINA," ilişkin kararınvetemyiz dilekçesinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Dairemiz hüküm fıkrasının ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, davalı Nurdan Okur'un karara karşı temyiz hakkıbulunup dairemiz kararı hükümözetinin tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 2 haftalık yasal süre içerisinde temyiz başvurusunda bulunabileceği ve 2 haftalık yasal süre içerisinde temyize cevap verebileceği İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.03/08/2026