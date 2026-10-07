T.C. KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.12.2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 588 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanun uyarınca ‘borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının’’ 3.000.000 TL ve üzerinde olan borçların Türkiye genelinde yayınlanan borçlu listesidir.

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları ve/veya namlarına tahakkuk ettirilen Sigorta Primi, İdari Para Cezası teferruatının türe ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri il müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K göre gönderilmiş ancak belirtilen kanunun 94. Maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeni ile tebliğ edilmediğinden, bir ay içerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.