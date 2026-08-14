T.C. KEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/357 Esas

Davacı , Emine Çelik ile Davalılar, Maliye Hazinesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, Orman Genel Müdürlü Kemalpaşa Orman İşletme Şefliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal Tescil Kadastral Parselin İhyası davası nedeniyle; İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi, Damlacık Mahallesi, Boğazlayan Mevkii, Güney'inde Ayşe Güreş, Kuzey'inde Orman, Doğu'sunda Ali Akmansoy, Batı'sında Sultan Akmansoy şimdi Mehmet Sait Budak ile çevrili takribi 4.000,00 m² yüz ölçümündeki taşınmazı, Kök Muris Mehmet Akmansoy tarafından 60 yılı aşkındır nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyet olarak elde tuttuğu, vefatından sonra davacı Emine Çelik'in malik sıfatı ile zilyet olduğu, 25 yılı aşkındır ekip biçerek verimli tarım arazisi haline getirdiği, taşınmazı imar ve ihya ettiği iddiası ile taşınmazın davacı Emine Çelik adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.26/06/2026