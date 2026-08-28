T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2020/128 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Verilen karar uyarınca; Davalı ALONA YUVERNA PANASİUK adresi meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, Davalının duruşma günü olan 15/10/2026 günü saat:13.45'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, HMK. 139. maddesi gereğince"sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesive yargılama devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve HMK. 150. maddesi gereğince "taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarı,tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.