T.C.KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/120 Esas

Dava konusu, Edirne İli Keşan İlçesi Şabanmera Köyü hudutlarında köy içi mevkiinde bulunan Şabanmera Yayla yolu üzerinde sağ cephede, uydu kayıtlarına göre Güney cephesi 40,6731° enlem - 26,4061° boylam, 40,6730° enlem - 26,4059° boylam, 40,6733° enlem - 26,4056° boylam, Doğu cephesi 40,6736° enlem - 26,4083° boylam, Kuzey cephesi 40,6741° enlem - 26,4084° boylam, 40,6741° enlem - 26,4062° boylam, Batı cephesi ise 40,6741° enlem - 26,4060° boylam, 40,6739° enlem - 26,4058° boylam noktalarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan 5.200 m2 yüz ölçümlü arazinin Ahmet Dağdeviren adına tescili istemi ile açılmış olan dava TMK 713/4. maddesi gereğince ilan olunur. İlgililerin; davacıların dava konusu taşınmaz üzerinde zilyetlik sebebiyle kazanımına ilişkin koşulların gerçekleşmediği ya da kendilerinin dava konusu taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek Keşan 1. Asliye Hukuk Mahkemesine itirazda bulunabilecekleri hususu önemle ilan olunur.