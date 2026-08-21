T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememize davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan işbu davalar ile aşağıdaki Mahkememizin esas numarası, ada ve parsel numaraları yazılı taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile tesciline dair Mahkememizde dava dosyaları açılmıştır. 1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, 2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği, 3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Keşan Şubesine yatırılacağı, 5- Mahkememizin tensip ara kararı gereğince duruşma günlerinin 22/09/2026 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacağı, yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak Mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.

DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ