T.C. KİLİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KİLİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83320691-2024/131-Ceza Dava Dosyası 24.08.2026

Konu : İlan

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 17.07.2026 Tarih ve 2024/131 Esas, 2026/221 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

-Sanık AHMET SÜLEYMAN, Said ve Rahide oğlu, 01/01/1983 HALEP doğumlu hakkında verilen 300 gün adli para cezasının sanığın dosya kapsamından anlaşılan sosyal ve ekonomik durumu ile diğer şahsi özellikleri nazara alınarak 5237 sayılı TCK nın 52/2 maddesi hükmü gereğince tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdiren 20,00 TL olarak belirlenerek 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.