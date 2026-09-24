T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/634 Esas

Mahkememizin 2026/634 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi dosyasında davalı Emine Çavdar'a tüm çabalara rağmen adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılarak duruşma ara kararı gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Davaya konu Kırıkkale İli Merkez İlçesi Gürler Mahallesi 575 ada 3 parselde bulunan taşınmazı maliki Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Emirler Mahallesi 71 Cilt 28 hane 63 bsn'de nüfusa kayıtlı Zehni ve Döndü'den olma 68419208660 TC kimlik numaralı EMİNE ÇAVDAR'a işbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca 7 gün sonra yukarıda adı geçen davalıya tebligatın edilmiş sayılacağı; aksi takdirde yargılamanın gıyabında devam ederek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.