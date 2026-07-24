T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/232 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/232 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, SÜNGÜT Mahalle/Köy, Şerbetli Mevkii, 114 Ada, 24 Parsel, Parsel, Kocaali İ ...

Adresi : Sünügt Köyü Şerbetli Mevkii Süngüt/14 Sokak Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 7.833,43 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Kırsal Yerleşim Alanı" içindekalmaktadır.Kısmen köy yerleşik alanı içerisinde, kısmen de köy yerleşik alanı dışındadır.İki kat yapı izni vardır. Emsal 0,4 tür.

Kıymeti : 8.064.172,12 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:37

22/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.