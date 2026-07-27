T.C. KOCAELİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAELİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2018/1809 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1809 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Kocaeli İl, Merkez İlçe, Ş. DURHASAN Mahalle/Köy, 214 Ada, 14 Parsel, A Blok, 2. ve Çatı katı 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mimari projesinde dubleks dairenin, 2. normal katı(giriş); Antre, salon, oturma oda, salon, 2 yatak odası, mutfak, wc, banyo, daire içi bağlantı merdiveni ve 2 balkon; çatı katında; antre, yatak odası, ebeveyn yatak odası, banyo ve 27,50 m² alanlı 1 adet açık teras mahallerinden oluşmaktadır. Dubleks dairenin brüt yapı alanı 208,70 m²., net kullanım alanı 157,00 m2.dir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereleri beyaz pvc, iç kapılar Amerikan kapı, mutfak dolapları akrilik kapak, MDF dolap, tezgah üstü mermer, iç duvar kaplamaları alçı üzeri plastik boya, ıslak zeminlerin duvar ve zemin kaplaması seramik,diğer zeminler laminat parke kaplama, duvar-tavan birleşimlerinde stropiyer, salonda alçıpan astavana gömme spot ışık yapılmıştır. Çatı arası bağlantı merdivenleri betonarme basamak üzerine ahşap basamak kaplama, merdiven korkulukları ahşap korkuluktur. Dairede çevre, merdiven, sahanlıklar ve terasta kamera sistemi yapılmış olup, kamera santrali çatı katı giriş kapısının sol tarafında bulunmaktadır. Isıtma doğalgaz kombi ile mobil 2000 sistem ve beyaz panel radyatörle yapılmaktadır.

Adresi : Alikahya Fatih Mah. Behram Sok. Zambak Evleri Dış Kapı No:5 A Blok 2 Kat Daire:6 İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.776 m2

Arsa Payı : 10/200

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 6.991.450,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:45

15/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.