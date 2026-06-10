T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2023/250 Esas 2025/512 Karar

Davalı :AYŞE OĞUZ - ***98074*** -HALİS ve SULTAN kızı, 01/08/1972 Aksaray doğumlu Davacı DURMUŞ ALİ OĞUZ ile Davalı AYŞE OĞUZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması neticesinde;''Davacının davasının KABULÜ İLE, Konya ili Meram ilçesi, Uluırmak mah/köy, cilt no:94, Hane no:933 de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe oğlu 1972 doğumlu 30410074346 Tc nolu davacı Durmuş Ali Oğuz ile Halis ve Sultan kızı 1972 D.lu 30398074734 Tc doğumlu davalı AYŞE OĞUZ 'un davacının sunduğu Hollanda Yargısı Noord-Holland Mahkemesinin C/15/329256 / FA RK 22/2872 sayılı 22 Şubat 2023 kesinleşme tarihli BOŞANMAYA ilişkin ilamın TANINMASINA, Yatırılan harcın mahsubu ile eksik kalan ‭435,5‬0TL harcın davalıdan alınarak, hazineye irad kaydına, Davacı tarafından harcanan‭ 359,8‬0 TL harç gideri ve 2.886,75 TL yargılama giderinin toplamı olan ‭‭3.246,55‬TL mahkeme masrafının davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine, Davacı, vekili ile temsil edildiğinden AAÜT uyarınca 30.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine,'' karar verilmiş olup, mahkememiz kararına karşı ilanın gazetede çıktığı tarihten sonraki 7.gününde tebliğ edilmiş sayılacağı göz önünde bulundurularak, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.