T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/1 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

İİK.NUN 205 VE 206.MADDELERİ GEREĞİNCEYAPILAN SIRA CETVELİNİN İLANI

MAHKEMESİ : Konya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/11/2021 tarih ve 2021/2012

Esas, 2021/2127 Karar sayılı ilamı

MİRAS BIRAKAN : 19283839610 TC KİMLİK NUMARALI HAŞİM BAYRAM

Konya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/11/2021 tarih ve 2021/2012 Esas, 2021/2127 Karar sayılı ilamı ile 19283839610 TC Kimlik numaralı muris HAŞİM BAYRAM'ın TMK'nun 612 ve İİK'nun 180, 208. maddeleri gereğince TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE," karar verildiğinden;

Müteveffa hakkındaki alacak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen 24/07/2026 tarihli alacaklılar sıra cetveli tanzim edilmiş ve incelemeye sunulmuştur. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde tasfiyeye karar veren Konya 4.Sulh Hukuk Mahkemesine dava yoluyla ileri sürülebileceği; bu davaya bakan mahkemenin, davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerektiği konusunda İcra ve İflas Kanunu'nun 302 nci maddesinin altıncı fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar vereceği,yalnız sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikâyet yoluyla Konya 4.Sulh Hukuk Mahkemesinde ileri sürülebileceği,

İkinci alacaklılar toplantısının 14/09/2026 günü saat 14:30'da Konya 4.Sulh Hukuk Mahkemesinde (Katılımın yoğun olması durumunda, Konya Adliyesi CBlok 1. Kat Konferans Salonunda veyaC Blok, 3. Kat. Mavi Salonda) yapılacağı, ikinci alacaklılar toplantısına sıra cetvelinde alacakları tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile sıra cetveline kayıt davası açmış alacaklılardan İcra ve İflas Kanunu'nun 235 nci maddesine göre katılmalarına karar verilmiş olanların katılabileceği,

İcra ve İflas Kanununun 166, 206, 207, 232, 234 ve 235 maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur.