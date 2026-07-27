T.C. KONYA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KONYA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2025/730 Esas-Karar No : 2026/34

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 15.01.2026 tarih 2025/730 esas 2026/34 sayılı kararı ile sanık SABRİ ÜSTÜN hakkında TCK'nun 158/1-L.son maddesi uyarınca neticeten 2 yıl hapis ve 68.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Şükrü ve Feriyal oğlu 10/07/1972 doğumlu sanık SABRİ ÜSTÜN'ün Mahkememize bildirdiği ve dosyada mevcut adreslerine gerekçeli karar evrakının tebliği mümkün olmamıştır. Bu itibarla; 1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği Mahalli gazetede İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla İstinaf talebinde bulunabileceğine karar verilmiştir, İLAN OLUNUR.